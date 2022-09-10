Develi Belediyespor ilk hazırlık maçını kazandı

Develi Belediyespor yeni sezon öncesi ilk maçında galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu baştan sona yenileyen Develi Belediyespor ilk sezonunda Efeler Ligi’nde başarılı olmak istiyor. Mavi beyazlılar yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hekimoğlu GCT Bursa’yı 3-1 mağlup etti. Bursa’da oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti Hekimoğlu GCT Bursa 28-26 kazanarak skoru 1-1 yaptı.

Kayseri ekibi Develi Belediyespor üçüncü seti 25-17 ve dördüncü seti 25-22 kazanarak salondan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.