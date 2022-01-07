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Develi Belediyespor ikinci yarıya deplasmanda başlayacak

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin ikinci yarısına deplasmanda başlıyor.

KAYSERİ 07.01.2022, 11:23
Develi Belediyespor ikinci yarıya deplasmanda başlayacak

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin ikinci yarısına deplasmanda başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Maliye İhtisas ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısını 29 puanla 2. sırada tamamlayan mavi beyazlılar, ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor, hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Son 5 maçını kazanan Kayseri ekibi Develi Belediyespor deplasmanda son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Maliye İhtisas takımı ile son derece kritik bir karşılaşma oynayacak.

Pazar günü Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan Maliye İhtisas ile Develi Belediyespor müsabakası saat 15.30’da başlayacak.

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