Develi Belediyespor, Cizre’yi konuk edecek

Develi Belediyespor ligin 4. haftasında Pazar günü evinde Cizre Belediyespor’u konuk edecek.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 4. haftasında oynayacağı Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Bahadır Aksoy nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar evinde hata yapmadan puan almak istiyor. Geride kalan 3 hafta sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor Pazar günü evinde Cizre Belediyespor’u yenerek iç sahada 2’de 2 yapmanın hesabını yapıyor. 4 puanla 8. sırada yer alan Develi Belediyespor, bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

16 Ekim Pazar gün Develi Murat Kocatürk Spor Salonunda saat 16.00’da oynanacak.