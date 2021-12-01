Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı oynadığı son 6 maçından salondan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar B Grubunda oynadığı son 6 maçından galibiyetle ayrılarak hedefine adım adım ilerliyor. Ligde geride kalan 8. haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor ikinci sırada yer alıyor. Son oynadığı 6 maçında rakiplerini 3-0’lık sonuçlarla yenen Develi Belediyespor ligin 9. haftasında Cumartesi günü evinde Hatayspor’u konuk edecek. Develi Belediyespor’un ilk 8. haftada aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Develi Belediyespor-Maliye İhtisas: 3-0

2.Hafta Türşad- Develi Belediyespor: 3-2

3.Hafta Develi Belediyespor-Niksar Belediyespor: 3-0

4.Hafta Hatay Erzin Yeşilkent-Develi Belediyespor: 0-3

5.Hafta Develi Belediyespor-Şanlıurfa Belediyespor: 3-0

6.Hafta TED Ankara Kolejliler-Develi Belediyespor: 0-3

7.Hafta Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor: 3-0

8.Hafta Akkuş Belediyespor -Develi Belediyespor: 0-3