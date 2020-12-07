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Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor

Develi Belediyespor ligde son oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük çıkış yakaladı.

KAYSERİ 07.12.2020, 08:58
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Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor
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Develi Belediyespor ligde son oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük çıkış yakaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta ekibi maçta Gezlevispor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında iyi bir performans ortaya koyan Develi Belediyespor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Develi’ye şampiyonluk yaşatmak istediklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, "Üst üste beşinci maçımızı kazanarak zirve yarışına devam ediyoruz. Memleketimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk gururunu tüm Develi’ye yaşamak istiyoruz. Önemli maçlar öncesinde desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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