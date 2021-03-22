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Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi

Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan’lara 1. Lige yükseldi.

KAYSERİ 22.03.2021, 21:02
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Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi

Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan’lara 1. Lige yükseldi.

Olay-off müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Develi Belediyespor büyük bir başarıya imza attı.Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını 3-1 kazandı. Develi Belediyespor aldığı bu galibiyetle 1. Lige yükseldi. Develi Belediyespor’un 1. Lige yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı.
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