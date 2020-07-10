Develi Belediyesi voleybol kulübü hazırlıklara başladı
VOLEYBOL 2. LİGDE MÜCADELE EDEN DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI YENİ BAŞLAYACAK SEZON İÇİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
Voleybol 2. Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni başlayacak sezon için hazırlıklarına başladı.
Kulüp yöneticisi Müfit Türkmenoğlu ve Kulüp Antrenörü Murat Demirci ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek yeni sezonda yapılacak ve yeni sporcuların katılımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bu sezon takıma yeni sporcular transfer edildiğini belirten Başkan Cabbar; “Kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımızın özverileriyle Develimizde voleybol sporuna ilgi giderek artmaktadır. Yeni transferlerle birlikte 2. Ligde mücadele eden voleybol takımımız inşallah bu sene başarılara imza atarak bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve kulüp yöneticilerimize başarı dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
|İmsak
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|Güneş
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|İkindi
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