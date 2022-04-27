Develi Belediyesi Ragbi Takımından büyük başarı

Develi Belediyesi Ragbi Takımı U18 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonasında yarı finale kadar çıkarak 23 takım arasında 4. olma başarısı gösterdi.

U18 7’li Ragbi Milli Takımına seçilme başarısı gösteren Develi Belediyesi Ragbi oyuncusu ve Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Arif Arslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimizin sporun her dalında adını duyması için destek olmaya devam ediyoruz. Milli takıma oyuncu gönderme ve Türkiye şampiyonasında 4. olma başarısı gösteren takımımız antrenörü Selçuk Cömert hocamı, okul müdürümüz Cengiz Kızılkaya’yı tebrik ediyorum. 14-22 Mayıs Fransa’da yapılacak olan okul sporları turnuvasında ilçemizi temsil edecek olan Arif Arslan yavrumuza başarılar diliyorum” dedi.