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Develi Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

DEVELİ BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA 6 ÇÖP ARACI 1,KÜÇÜK KEPÇE, 1 TANEDE SOKAKLARI SÜPÜRME ARACI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 ARAÇ KATTI

KAYSERİ 02.10.2020, 14:32
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Develi Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Develi Belediyesi araç filosuna 6 çöp aracı 1,küçük kepçe, 1 tanede sokakları süpürme aracı olmak üzere toplam 8 araç kattı.

Develi meydanında düzenlenen tanıtımda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bugün Develi’miz adına gerçekten güzel bir gün, mübarek bir Cuma günü. Daha önce kiralık araçlar hizmetinde kullandığımız araç gruplarını kendi belediyemiz imkanlarıyla sekiz tane aracımızı alarak halkımızın hizmetini kendi araçlarımızla yapacağız. Rabbim kaza, bela vermeden hayırlı, güzel işer yapmayı bizlere nasip eylesin ve bu sekiz aracımız Develi’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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