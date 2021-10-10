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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar:

Develi Belediyespor ile Maliye İhtisas voleybol maçını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tribünden izledi. Maç sonunda açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sezona galibiyetle başlamak önemliydi” dedi.

KAYSERİ 10.10.2021, 08:48
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar:

Develi Belediyespor ile Maliye İhtisas voleybol maçını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tribünden izledi. Maç sonunda açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sezona galibiyetle başlamak önemliydi” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 1.haftasında Ankara ekibi Maliye İhtisas’ı 3-0 mağlup etti. Develi Belediyespor’un net bir sonuçla kazandığı mücadeleyi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk ve Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk takip etti. Sezona galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Tüm teknik ekibi ve oyuncularımız tebrik ediyorum sezona galibiyet ile başlamamız bizim açımızdan çok önemliydi. Bizleri yalnız bırakmayarak destek olan Kayseri İl Emniyet Müdürümüz Kâmil Karabörk’e ve taraftarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Develi Belediyesi olarak Develi’de sporun her branşına destek verdik bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Develi Belediyespor’umuza verdiğimiz emekleri sahada görmek bizleri bugün ziyadesiyle çok mutlu etti. Bundan sonra da sporun ruhuna uygun, centilmen bir şekilde mücadelemize devam ederek seri galibiyetimize devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk karşılaşma öncesinde günün anısına Maliye İhtisasspor Kulüp yöneticileri ve oyuncularına Türk Bayrağı motifli halı hediye etti.

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