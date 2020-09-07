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Develi Belediye Başkanı Cabbar’ın acı günü
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CABBAR'IN ANNESİ ZEYNEP CABBAR 68 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 07.09.2020, 11:44
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar 68 yaşında hayatını kaybetti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi gören annesi Zeynep Cabbar 68 yaşında hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Zeynep Cabbar’ın cenazesi Kızık yolu mezarlığında kılındıktan sonra toprağa verilecek.
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