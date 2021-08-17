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Develi Bahçelievler Mahallesinde yol çalışmaları devam ediyor

Develi Bahçelievler Mahallesinde, imar ruhsatı verilen yerlerin yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ 17.08.2021, 15:48
Develi Bahçelievler Mahallesinde yol çalışmaları devam ediyor

Develi Bahçelievler Mahallesinde, imar ruhsatı verilen yerlerin yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

İmar verilen alanlarda inşaat çalışmaları başlamadan önce çalışmaların bitirilmesinin planlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bahçelievler Mahallemizde ruhsat verilen ve inşaat çalışmaları henüz başlamamış yerlerde sonrasında sıkıntıya mahal vermemek için ekiplerimiz yeni yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor” dedi.
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