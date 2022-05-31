Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Fuarı açıldı

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda bilim fuarı açılışı yapıldı.

9 Öğretmen ve 60 öğrencinin çalışmaları ile yapılan çeşitli alanlarda 21 proje, fuara gelen kişilere tanıtıldı. Sanal gerçeklik ile hazırlanan kum havuzu projesi, topraksız tarım projesi ve deprem simülatörü gibi projelerin olduğu fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Emin Patan, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Adem Gülhan yaptığı açıklamada, “Her yıl 4006 bilim fuarı çerçevesinde proje fuarları düzenlemekteyiz. Buradaki amaç öğrencilere bilimi sevdirmek veya onları araştırmaya yönlendirmek. Bu çerçevede okulumuz olarak Mesut Akgün öğretmenimizin danışmanlığında bir fuar düzenledik çeşitli alanlarda toplam 21 adet projemiz var. Bu projelerde görev alan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Fuar hakkında bilgiler veren Coğrafya öğretmeni Mesut Akgün de, “Burada 4 yıldır görev yapıyorum. Bilim fuarı yöneticiliğini ben yapıyorum. 9 öğretmenimiz 60 öğrencimiz ile hazırladığımız 21 adet projemiz var. Fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, coğrafya, tarih ve teknoloji ve tasarım dersleri ile alakalı hazırladığımız projeler sizlerin beğenisine sunduk. Çok güzel projeler vardı özellikle sanal gerçeklik ile hazırladığımız kum havuzu projesi, topraksız tarım projesi, deprem simülatörü bunlar dikkat çeken projelerdi. Öğrencilerimiz ile birlikte okulda yılda bir seferde olsa birkaç günü şenlik havasında geçiriyoruz o da çok güzel oluyor. Amaç sadece burada proje yapmak değil, çocukların kendine güvenini sağlamak en azından bilimsel bir proje yapılırken, hazırlama basamaklarında nelere dikkat edilir bunları çocuklara öğretmek adına yararlı oluyor. Bu fuara katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.