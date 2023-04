DEVA Partisi’nden 3 isim AK Parti’ye Katıldı

AK Parti Kayseri Teşkilatının düzenlediği ’Teşkilat Buluşması’ programında DEVA Partisi’nden 3 isim AK Parti’ye katılarak rozet taktı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye yüzyılında Türkiye’yi hız kesmeden ileriye taşımaya devam edeceklerini belirterek DEVA Partisi’nden AK Parti’ye katılan kişileri tebrik etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından teşkilat buluşması düzenledi. Düzenlenen programa Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28. dönem milletvekili aday adayları ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı. Düzenlenen teşkilat buluşması programında DEVA Partisi’nde görev yapan İl Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım Beyazıt, Melikgazi İlçe Başkanı Dündar Dinçer ve Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Aydoğan partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. DEVA Parti’sinden AK Parti’ye katılan isimlerle birlikte ailelerinin büyüdüğünü belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; “DEVA Partisinden partimize katılmak için programımıza gelen ilçe başkanları ve il başkan yardımcısı var. Kendilerine rozet takarak ailemizi daha da büyütmüş olacağız. Kendilerine ’hoşgeldin’ demek istiyorum” diyerek Türkiye Yüzyılının inşasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise partinin her bireyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımak için hak yolunda çalıştıklarını belirtti. Büyükkılıç, “Bizim yegâne ilacımızın birlik ve beraberliğimiz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu manada aday adayı olan arkadaşlarımızın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmasının gururunun onurunun onlara yeteceğini ifade ediyorum. Ben eminim ki; aday olamayan kardeşlerimizin her biri aday olan kardeşlerimizden çok daha fazla çalışacaklar. Bu süreç süreklilik ve gayret ister” diyerek 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti. AK Parti’deki her kişinin hayırlı bir yolda olduğunu belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de şöyle konuşut;

"İnşallah hayırlı olan yolumuzu hayırla başlayıp hayırla bitirirsiniz. Cumhurbaşkanımızı yıllardır tanırız. Çocukluğundan beri bir davaya inanmış o inandığı dava uğrunu hala dümdüz dosdoğru yolda yürüyen bir zat. O mücadele neticesinde Allah ona İstanbul Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi makamlar vermiş. Hiç birisinde şaşırmadan o doğru yola devam etmiş. Yapmak istediği her şeye zorluk çıkaranların olduğu bir ortamda mücadelesini devam ettirdi. Çok şükür bu 20-25 yıllık mücadele neticesinde bugün Türkiye dünkü Türkiye değil. Dün üzerinde oyunlar oynanan ve zayıf düşmüş bir Türkiye varken bugün tam tersine oyun kurucu bir Türkiye var. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Doğru yolda hak yolda aynı istikamette yürümeyi hepimize nasip etsin. Değişik partilerden partimize epeyce müracaatlar oluyor. Şimdi DEVA Partisinden kardeşlerimiz buradalar. Onlara takacağımız rozetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

DEVA Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcılığından istifa eden Murat Yıldırım Beyazıt; AK Parti’ye geçmelerinin sebeplerini anlattığı konuşmasında, “Bu ülkeyi terör örgütlerine PKK’ya FETÖ’ya teslim etmeyeceğiz. Hassasiyetimizde tam bu noktada oluştu. Biz bu yapının içerisinde olamayız. CHP İstanbul milletvekili bir hanımefendi kürsüde bir konuşma yapıyor. Konuşmanın özeti, ‘Birleşeceğiz ayrı kalmayacağız’ bunun altına yapılan bir yorumda ise Hakan Şükür, ‘Biz zaten biriz, hiç ayrılmadık ki’ yazıyor. Şimdi bu pozisyonda hepimizin ortak derdi Türkiye. Bu vatanın tek bir parçasına zarar gelmesin diye toplanan insanlar tam da bu salondakiler. Türkiye’nin Erdoğan’dan kurtulması şiarı ile yola çıkanların bir yerde buluşması gerekiyordu. Lakin biz bu oyunun bir parçası olmayacağız. Ekmeksiz, anasız ve babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Biz bu vatanı karşılıksız olarak sevdik” ifadelerini kullandı.