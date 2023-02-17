Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

’Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası Hunat Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza saf tutan vatandaşlar, depremzedeler için dua etti.