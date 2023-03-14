Deprem şehitlerini zirvede andılar

13. Uluslararası Geleneksel Erciyes Kış Tırmanışı’na katılan 13 dağcı, zor hava şartlarına rağmen zirveye ulaşarak deprem şehitlerini andı.

K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik Spor Kulübü, ortaklaşa deprem şehitleri anısına 13. Uluslararası Geleneksel Erciyes Kış Tırmanışı düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13 dağcı, tırmanışa geçerken zor hava şartlarına rağmen zirveye ulaştı.

Tırmanışla ilgili açıklama yapan Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Türkiye’nin dört bir yanından gelerek faaliyetimize katılan bütün dağcılarımıza ve özellikle zor hava şartlarına rağmen zirveye ulaşan 13 dağcımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Allah, Türk Milletine bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” dedi.