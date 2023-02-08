Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, depremde ağır yara alan Kahramanmaraş’ın Göksun ve Elbistan ilçelerine 1 adet tır, 2 kamyon ve 3 kamyonetten oluşan iş makinaları gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 7.7 büyüklüğündeki depremden 10 il etkilendi. Depremin ardından Kayserili iş adamı ve COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, deprem bölgesi Göksun ve Elbistan ilçelerine iş makinaları gönderdi.

Cemil Demirel, 1 adet tır, 2 kamyon ve 3 kamyonetten oluşan iş makinalarının yola çıktığını ve deprem bölgesine ulaştığını belirterek, “Araçlarımız enkaz kaldırma çalışmaları bitene kadar orada kalacak. Ayrıca elimizden geldiğince depremzede kardeşlerimize maddi ve manevi desteklerimiz de sürecek” ifadelerini kullandı.