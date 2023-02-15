Deprem Bölgesindeki Çölyak Hastalarına Melikgazi Desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarına belirli aralıklarla glütensiz gıda desteği verdiklerini hatırlatarak, deprem bölgesindeki çölyak hastalarını da unutmadıklarını söyledi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği ile işbirliği ve koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası, bölgede yaşayan çölyak hastaları için ilk etapta 100 koli Çölyak deprem paketi hazırladık. İçerisinde glütensiz ekmek, un, arpa şehriye, çikolatalı gofret, irmik, bulgur, makarna, puding ve kraker gibi gıda çeşitleri yer almaktadır. Bu gıda maddeleri hazır alınmıştır. Ayrıca belediyemiz katkıları ile Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği üyeleri ile ortak bir çalışma yaparak el yapımı glütensiz ürünler hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ihtiyaç duyuldukça deprem bölgesindeki çölyak hastalarına gıda yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.