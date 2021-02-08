Hes Kablo Kayserispor’un forvet futbolcusu Denis Alibec Kayseri’ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor’da ligin 20.haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Denis Alibec, İspanya’da ameliyat olduktan sonra Kayseri’ye geldi. İspanya’daki kısa bir tedavisinin ardından Kayseri’ye gelen Denis Alibec, kendisi için hazırlanan özel programa göre çalışmalar yapacak.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "İspanya’daki doktorumuz teknik ve sağlık ekibimiz Denis Alibec’in de olduğu bir telekonferans gerçekleştirdik. Alibec’in dönmek için arzusu ve cerrahi operasyonun başarılı geçmesi bizleri sevindirdi. Bundan ötürü Alibec’i listeye yazmaya karar verdik, takıma katılma süresi tahmini 10 hafta" açıklaması yaptı.