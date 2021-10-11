Deneyap Atölyesi öğrenci seçme sınavı başladı

11. Kalkınma Planı’nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı başladı.

Kayseri, Talas ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinde 20 gün boyunca yapılacak olan sınava 2000’in üzerinde ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezini ziyaret ederek, sınav girecek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada “Deneyap Atölyelerimize ortaokul çocuklarımızın sınavı ile başlayan süreçte günlük üç oturumla yapılacak. Bugün Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezimizdeki sınav için gelen çocuklarımızı ziyaret ettik. 20 gün boyunca sürecek olan sınavlar sonucunda Kayseri ve Talas Gençlik Merkezlerimizdeki Deneyap Atölyelerimize ortaokul ve lise öğrencilerimiz ulaşmış olacaklar. Buradaki esas amaç teknolojik özellikler ile donatılmış Deneyap Atölyelerimizi gençlerimizin yetenekleriyle buluşturmak. İyi bir çalışma oldu, burada yapılan çalışmalar ilerleyen yıllarda Türkiye’mize yansıması olacak. Deneyap Atölyelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını, sınava girecek öğrencilerimize de başarı temenni ediyorum” dedi.