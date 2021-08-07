banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ 07.08.2021, 20:00
Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde farklı tarihlerde demiryollarından yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.K., T.Ç. ve E.K. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Yorumlar (0)
24°
açık