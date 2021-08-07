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Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.
KAYSERİ 07.08.2021, 20:00
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde farklı tarihlerde demiryollarından yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.K., T.Ç. ve E.K. yakalandı.Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.