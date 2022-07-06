Demir Yumruk Operasyonu’nda tutuklama

Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik yapılan Demir Yumruk Operasyonu çerçevesinde, aralarında çete liderlerinden H.E.’nin de bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firmaların düzenledikleri 105 milyar TL’lik sahte fatura ile kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen çetenin liderlerinden H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemede H.E.’nin kardeşi S.E. de tutuklanırken, H.E.’nin oğlu B.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.