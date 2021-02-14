Defineciler talan etmekte sınır tanımadı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve Kapadokya’nın Paris’i olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine ait Başköy mahallesindeki kilisenin içinde bulunan Hz. İsa’nın doğumunun tasvir edildiği fresk, defineciler tarafından tahrip edildi.

Yeşilhisar ilçesine bağlı olan, 11 ve 13. yüzyıllarda Bizans döneminde Potamya olarak bilinen ve Kapadokya bölgesinin Paris’i olarak nitelendirilen Başköy mahallesindeki kaya oyma kiliseler, define avcıları tarafından talan edildi.

Bölgede, Bizans dönemine ait olan kaya oyma kiliselerdeki önemli tarihi eserlerin tahrip edilmiş halini görenler hayretler içinde kaldı. Başköy muhtarı Yusuf Tunçer, bölgede bir çok kaya oyma kiliselerin bulunduğunu ve keşfedilerek turizme kazandırılmayı beklediğini ifade ederek, "Bu kaya oyma kiliselerden birinde Hz. İsa’nın doğumunun tasvir edildiği freskler bulunuyor. Bu freskler define avcıları tarafından ve kendini bilmezler tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş durumda" dedi.

Tunçer, Hristiyanlar için büyük önem taşıyan bölgede tahrip edilen kaya kilisedeki freskte Hz. İsa’nın doğumunun anlatıldığını, orijinal halini ve şimdiki halini görenlerin büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Tunçer, bölgenin kısa sürede turizme kazandırılması ve tarihi eserlerin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.