Dedektör ile arama yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; dedektörlerle arama yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Özvatan İlçesine bağlı Kermelik Mahallesi Eski Kayseri Yolu mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma ekipleri; E.K. ve E.G.’nin arazide el dedektörü ile arama yaptığını tespit etti. Suçüstü yakalanan şahısların yanında bulunan 1 adet el dedektörü, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 3 adet çekiç, 1 adet keser, 5 adet demir murca el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.