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DEAŞ operasyonu: Gözaltı

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

KAYSERİ 23.03.2021, 13:29
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DEAŞ operasyonu: Gözaltı

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kişinin Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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