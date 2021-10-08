banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Dart heyecanı sürüyor

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Kayseri’de tüm hızıyla devam ediyor.

KAYSERİ 08.10.2021, 16:19
Dart heyecanı sürüyor

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Kayseri’de tüm hızıyla devam ediyor.

Çok Amaçlı Spor Salonunda dün başlayan Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği müsabakalarının ikinci gününde gençler kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarının ikinci gününde sporcularla bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu. İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada “Amatör Spor Haftası birçok branşta çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Dart branşında da yoğun katılımla müsabakayı başlattık. 19 takım 100’ü aşkın sporcu katılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1