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Darp edilen tır şoförü yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada darp edilen tır şoförü yaralandı.

KAYSERİ 14.06.2021, 17:03
Darp edilen tır şoförü yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada darp edilen tır şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre kimliği belirlenemeyen 3 kişi, bir fabrikaya ürün getiren tır şoförüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar, ellerinde bulunan tüfek ve tabancalar ile tır şoförüne ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri darp nedeniyle yaralanan tır şoförüne olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken kurşunlardan birinin tıra isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri; olayın şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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