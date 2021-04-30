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Daniel Avramovski 2 gol attı

Makedon futbolcu Daniel Avramovski Kayserispor forması altında ilk golünü attı.

KAYSERİ 30.04.2021, 09:11
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Daniel Avramovski 2 gol attı

Makedon futbolcu Daniel Avramovski Kayserispor forması altında ilk golünü attı.

Kayserispor’a sezon başında transfer edilen ancak ligin ilk yarısında lisansı askıda bırakılan Daniel Avramovski, ligin ikinci yarısında başarılı bir performans sergiliyor. Görev aldığı maçlarda sergilediği olumlu futbol ile formayı sırtına geçiren Daniel Avramovski golle de tanıştı.

Bu sezon 20 maçta görev yapan ve 1621 dakika sahada kalan Daniel Avramovski, 3 asist yapıp 4 sarı kart görürken 2 kez de gol attı. Denizlispor maçında 26 ve 45.dakikadalarda goller atan Daniel Avramovski 6-3’lük galibiyette önemli rol oynadı.
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