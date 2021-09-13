Daha seri hizmet için Melikgazi 10 adet araç satın aldı

Melikgazi Belediyesi araç kapasitesini genişleterek ihtiyaç ve taleplere en hızlı çözüm üretmek için yeni 10 adet araç satın aldı. 2021 yılı 8 aylık döneminde toplamda 20 adet araç ve iş makinesi alınarak hizmete sunulmuş oldu.

Melikgazi ilçesine daha seri ve nitelikli hizmet etmek için alınan araçları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Melikgazi’ye daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemli. Araç eksikliklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yeni araçlarımız ile ilçe halkımızın taleplerinin en hızlı şekilde çözümlenmesi sağlanacağı gibi, çalışmalarımızın da aktif ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. Belediyemiz Ulaşım, Park ve Bahçeler, Fen İşleri gibi hizmet üreten birimlerinde kullanmak üzere 10 adet hizmet aracı satın aldık. Yatırım tutarı 5 milyon TL’yi geçen araçlarımızı alırken yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV desteğinden yararlanarak satın aldık. Rabbim kaza ve beladan korusun. Melikgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.