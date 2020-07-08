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Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı
KAYSERİ’DE BULUNAN ALİ DAĞI’NDA GEZİNTİYE ÇIKAN 8 GENÇ, ANİDEN OLUŞAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE MAHSUR KALDI.
KAYSERİ 08.07.2020, 20:52
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Kayseri’de bulunan Ali Dağı’nda gezintiye çıkan 8 genç, aniden oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi’nde bulunan Ali Dağı’na gezintiye çıkan 8 genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle zirvede mahsur kaldı. İnemeyeceklerini anlayan gençler, AFAD’dan yardım istedi. İhbar üzerine hareket eden AFAD ekipleri, 8 genci bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye indirdi. Kurtarılan gençler, havanın güzel olması nedeniyle gezintiye çıktıklarını, ancak aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bulundukları yerden hareket edemediklerini söyledi.
Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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