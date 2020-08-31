Dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramını Zirvede Kutladı

Kayseri’de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Erciyes Dağı’nın zirvesinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği Zafer Tırmanışı, İstanbul, Ankara, Konya, Rize, Nevşehir, Kırıkkale, Bursa, Antalya ve Kayseri’deki 5’i kadın 100’e yakın dağcının katılımı ile gerçekleştirildi.

Tırmanışta Çobanini kamp yerine gelen dağcılar teknik toplantı yaptı. 30 Ağustos saat 03:00’da başlayan tırmanışta dağcılar Hörgüç kayası altından zirveye saat 07:30’da ulaştı.

Zirvede Türk Bayrağını açan dağcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.