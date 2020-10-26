Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısına Başkan Büyükkılıç’tan destek
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, FRANSIZ MARKALARINA BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A DESTEK VEREREK, KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİNE; “FRANSIZ MALLARINI SATIN ALMAYIN VE İTİBAR ETMEYİN” DEDİ.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fransız markalarına boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek, Kayserili hemşehrilerine; “Fransız mallarını satın almayın ve itibar etmeyin” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserililere ‘Fransız mallarını satın almayın ve itibar etmeyin’ dedi. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fransa’da İslam ve Müslüman düşmanlığı yapılıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed(sav)’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin Fransa’da kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bununla da kalmayan Fransızlar, ‘Türk markalı ürünler almayın’ çağrısı yapıyor. Bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısını destekliyor ve Kayserili hemşerilerimize buradan ‘Fransız markalara iltifat etmeyin satın almayın’ diyorum” ifadelerini kullandı.
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