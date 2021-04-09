Covid-19 hastaları yerli ve milli ventilatörlerle nefes alacak

Sağlık Bakanlığının işbirliği ile üretilen yerli ve milli solunum cihazlarından 5’i Kayseri Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Kolay taşınabilir olması ve tüm aparatlara uyumlu olmalı bize avantaj sağladı" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, biyovent mekanik solunum cihazı (ventilatör) yoğun bakım ünitelerinde hastaların hizmetine sunulmasına ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Altıntop, "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, T.C. Sağlık Bakanlığımızın işbirliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından üretilen 5 solunum cihazı kurumumuzun demirbaşına eklenmiştir. Yüzde 100 yerli mekanik ventilatör (solunum) cihazları yoğun bakım ünitesinde hastalarımızın hizmetinde kullanılmaya başlandı" dedi.

"Covid-19 sürecinde hastanemiz binlerce hastaya baktı ve bir çok hastayı yoğun bakım ve servislerde yatırarak, gerekirse de izolasyon gereken hastaları yurtlarda izole ederek Kayseri’deki sağlığa önemli katkılar sağladık” diyen Doç. Doç. Dr. Altıntop, “Bugün sevinçli günlerimizden birini yaşıyoruz. Elimizde Aselsan’ın ürettiği yüzde 100 Yerli ve Milli Biyovent mekanik solunum cihazlarını (ventilatörleri) teslim aldık. Solunum cihazlarından hastanemize 5 tane geldi. Ben ismini çok sevdim. Kendim bizzat cihazı kullandım" dedi.

Cihazın yurt dışından gelen cihazlardan hiçbir farkının bulunmadığını aksine daha avantajlı ve kullanışlı olduğuna dikkat çeken Altıntop, "Ayrıca bize şöyle avantajlar sağlıyor. Bu cihazlar yüksek maliyetli cihazlar. Bu cihazların uzun dönemde bakım ve yedek parçaları bizim için önem arzetmekte. Bu anlamda da dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Ayrıca ventilatörlerin kolay taşınır olması, saha da kullandığımız diğer tüm aparatlara uyumlu olması bize avantaj sağladı. Ben buradan tamamen yerli ve milli olan ventilatörlerin ülkemize kazandırılmasında katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar bunun manevi kazancını mutlaka göreceklerdir. Ayrıca sadece solunum cihazı değil diğer tüm cihazlarda da temennimiz yerli ve milli cihazlar üretilerek ülkemize kazandırılmalı. Peki bu cihazları biz ne yapıyoruz. Covid-19 sürecinde hastalarda oksijen ihtiyacı çok önemli safhaya gelmekte. Birçok ülke bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Kendi solunum cihazımızın olması ve fazla olması tedavilerde bizleri hat safhada rahatlattı. Bu anlamda solunum cihazının(ventilatörün) ülkemize kazandırılmasında emeği gecen mühendisinden, doktoruna, yöneticisinden çalışanına ve yoğun bakımda kullanan tüm doktorlarımıza hepsine teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.