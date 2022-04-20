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Çopuroğlu: “Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri milletvekillerinin yaşanan ekonomik sıkıntılar ile ilgili konuşmasına ilişkin olarak, “Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir. Bizde konuşma ve yayın yasağı gibi bir kriter şimdiye kadar ben görmedim. Her istediklerini özgürce söyleyebiliyorlar” dedi.

KAYSERİ 20.04.2022, 15:08
Çopuroğlu: “Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri milletvekillerinin yaşanan ekonomik sıkıntılar ile ilgili konuşmasına ilişkin olarak, “Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir. Bizde konuşma ve yayın yasağı gibi bir kriter şimdiye kadar ben görmedim. Her istediklerini özgürce söyleyebiliyorlar” dedi.

Çopuroğlu, bir ilçede hazırlanan AB projesi ile köy ekmeği üretileceğini ve ilçenin kalkınacağını söyleyerek, “Bir ilçemizde AB hibe projesi yazıldı. Bu projeye destek ya alındı, ya da alınmak üzere. Bu proje köy ekmeğinin üretimi ile alakalıdır. İnsanların orada kalıp ekmeklerini üretip satabilmesiyle alakalı bir projedir. Bu işin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Eğer kişiler ilçesinde kalırsa, elde ettiği gelir kendisinin geçimine yeterse şehre gelip buranın maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak. Burada kira verecek, masrafları olacak. Eğer ilçelerimizde kalırlarsa ilçelerimizde kalkınacak. Projeyi bir profesöre yazdırıyoruz ve tamamen belediye üzerinden gidiyor. Ekmek üretimiyle alakalı proje yazıldı. Burada belediye başkanlarımızın gayreti çok önemli. Bence 300 kişinin çalıştığından çok daha ötesi olacak. Orada bir kültür olacak. Yerelde olsa bir marka çıkabilir” dedi.

STK’ların sorunlarının dile getirilmesi için platform kurulabileceğini söyleyen Çopuroğlu, “Bu son derece güzel bir şey. Bu işi takip edecek, kaygı edecek 8-10 STK’yı bir araya getirip bir sekretarya oluşturmak lazım. Bununda çalışırken Kayseri’ye katkı vereceğini düşünmesi lazım. Bu STK’ları toplamak bizim vazifemiz olabilir. Olmazsa böyle bir şey biz başlatalım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri milletvekillerinin yaşanan ekonomik sıkıntılar ile ilgili konuşmasını değerlendiren Şaban Çopuroğlu, “Vekillerimizin yaptığı açıklamalar partimizin ne kadar şeffaf yönetildiğiyle alakalı en net ifadelerdir. Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir. Söylediler de. Bizde konuşma ve yayın yasağı gibi bir kriter şimdiye kadar ben görmedim. Her istediklerini özgürce söyleyebiliyorlar” diye konuştu.

Çopuroğlu, “Bizim Kayseri il teşkilatı olarak yaptırdığımız anketin çok objektif olacağını düşünmüyorum. Alacağımız neticeye yakın bir anket firmasıyla çalışmamız gerekir. Böyle bir anket çalışmasını genel merkez yaptırıyor. Kayseri ile alakalı sonuçlar henüz bize gelmedi. Şuanda bizde bilmemiz gerektiği kadar sorarız. Bizim birinci kuralımız şu; anket sonuçları ne olursa olsun 2023 Türkiye’sinde Cumhurbaşkanımızın tekrar o makamda olmasıdır. Bu ilçe başkanı içinde, mahalle başkanı içinde il başkanı içinde vazifedir. Laf olsun diye söylemiyorum; dinamik bir partiyiz. İlçe başkanlarımızla ve belediye başkanlarımızla sıkça bir araya geliyoruz. 7.5 ayda bir toplantı yapmıyoruz” dedi.

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