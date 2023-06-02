Çopuroğlu TBMM’de yemin etti
AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU, 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDEN SONRA 1'İNCİ YASAMA YILI'NIN MECLİS AÇILIŞINDA YEMİN ETTİ.
KAYSERİ 02.06.2023, 23:41
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden sonra 1’inci Yasama Yılı’nın meclis açılışında yemin etti.
Yemin ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Çopuroğlu, "13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden sonra 1’inci Yasama Yılı’nın meclis açılışında AK Parti Milletvekili olarak yeminimizi ettik. Devletimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün gururla izlediğimiz kararlılığı, iradesi ve liderliği; hükümetimizin gücü ve kuvveti ile şehrimiz ve ülkemiz için dur durak demeden çalışacağız, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.