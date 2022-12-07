Çopuroğlu: "Kayseri’miz için bir milat olacak"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sosyal konut projesinin kura çekimiyle ilgili olarak, "Kayseri’miz için bir milat olacak" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de sosyal konut projesi kura çekim tarihlerinin belli olması nedeni ile bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, tüm Kayserililere ’’Hayırlı olsun’’ diyerek, "Bilindiği gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde kuralar çekilmeye başlandı. Kayseri ve ilçelerinde de ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’nde sosyal konutlar için ilk kura çekimi 10 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olması Kayseri’miz için bir milat olacaktır. Şimdiden çekilecek kuranın ev sahiplerine hayırlı olmasını diliyor, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde evlerine oturmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.