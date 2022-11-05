AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı başladı. Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Kayseri Türkiye yüzyılına hazır” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Bir kişi tek başına bir yere kadar iş yapar. Allah böyle bir teşkilat nasip ederse iyi işler yapmak mümkün olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta manifestoda ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile alakalı gündemimizi konuşmak ve istişare etmek üzere bugün burada toplandık. Türkiye Yüzyılı derken bu sadece bir sözden ibaret değil. Cumhurbaşkanımız ilk iktidara geldiği gün “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Allah’ın izniyle bundan sonra 2023 yılıyla beraber dünyada fırtına gibi eseceği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri Türkiye yüzyılına hazır” diyen Çopuroğlu, “1-2 yıl önce pandemi süreci yaşadık ve bu süreçte birçok şeyin eksikliğini gördük. Pandemi bitince gördük ki, birbirimizle sohbet etmeyi ve bir salonda buluşmayı çok özlemişiz. Pandemi sonrasında bir şey daha öğrendik. Dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeyin petrol deği, lider olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız zaman zaman elini omzuna koymak suretiyle çalışmaya gitmek için sıraya giren insanlarımızın ülkenin başkanına “gel sende bizim toplumumuza gir” diyebilecek kadar özgüvenli ve bir o kadar da başarılı. Afrika’da birçok ülke buğday bulamazken bir yiğit devreye giriyor, ikisi birbirine düşman olan Rusya ve Ukrayna’dan milyonlarca ton buğday sevk ediliyor. Burada Türkiye’nin kazancı, mazlum coğrafyadaki Müslüman olan veya olmayan birçok insanın açlık kriziyle karşı karşıya kalmaması için yapılmış bit hamle. Sonra yine problem çıkıyor, çözümü Cumhurbaşkanımız tarafından üretiliyor” şeklinde konuştu.