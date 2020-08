Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığına yoğunlaştıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımız sokağa çıkıp adım attığında bir belediye hizmeti ile karşı karşıya kalıyor" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak Kurban Bayramı için gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyleyerek, "Kurban Bayramı için olması gereken hazırlıklar biraz daha farklılaştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemler bizim yıllardır yapageldiğimiz çalışmaları artık bu tedbirler ile yapmamız gerektiğini hem kişilerin hem toplumun sağlığını koruyabilmek adına bu noktada biraz daha hassas biraz daha temkinli çalışmalar yürüttük. Özellikle kurban satış yerleri ile ilgili alınması gereken tedbirler, İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimatlar ile bu tedbirlere uyarak satış yapılması noktasında çalışmalar yürüttük ve onun arkasından da Kayseri’de kurban kesim hizmeti veren bir belediye olarak büyükbaş, küçükbaş kesim yerlerinde de kalabalık oluşturmayacak bir şekilde, vatandaşlar numaraları ile sıra alarak önceden kesim yerine gelmesiyle veya kesim noktasında ki bekleme noktalarında sosyal mesafeli ayrılması, daha önceki kurban bayramında ki kurban kesim yerlerimizde kalabalıkları özellikle çocukları eğlendirebilmek için oyun yerleri, yetişkinlerin oturup muhabbet edebilecekleri yerleri şimdi ortadan kaldırmayarak biraz daha tedbirleri üst düzeyde tutarak hemşerilerimizin huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bu tedbirleri aldık. Kurban kesiminden önce alınacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban olup olmama niteliğine Tarım il müdürlüğünde ki Uzaman Veterinerler ile sık sık denetim yaparak kurban satış yerlerinde ki hayvanların eğer ki kurban kesimine uygun değil ise şartları uymuyorsa onlarında satışına izin verilmeyerek bu noktada hemşerilerimizin gönül rahatlığı ile kurban alabilmeleri için Pazar yerlerimizde hizmet vererek vatandaşlarımıza en iyi şekilde kurban bayramını geçirebilmeleri için ve kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalıştık. Tabi ki burada bizim yıllardan beri gelen tecrübemiz, bu tecrübemizin üzerine personelimiz her bir noktada ne iş yapacağını ne zaman nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyor. Bu şekilde de vatandaşlarımıza Kurban Bayramında hazır hale geldik" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar, "Bundan sonra gündemimizin ilk sırasında covid-19 ile ilgili pandemi süreci ile ilgili alınması gereken tedbirler geldi. Önceliğimiz sağlık. Sağlığı koruyabilmek için Kocasinan Belediyesi olarak ve belediyeler olarak bizim yapmamız gerekenler birer birer hayata geçirmeye başladık. Belediye birçok alanda hizmet üretiyor, birçok alanda vatandaş belediyeden hizmet alıyor. Sokağa çıkıp adım attığınız zaman bir belediye hizmeti ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle olunca bu süreç içerisinde de normalde yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine ekstra veya farklı çalışmaları vatandaş bizden bekliyor. Bunlardan 1 tanesi hijyen temizliği idi. Kocasinan Belediyesi olarak biz geçmişimizde de hijyen temizliği yapıyorduk. Bizim bu geçmişteki birikimimiz, tecrübemiz sadece okullarda değil birçok noktada artık hijyen temizliği ile ilgili yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Hızlı bir şekilde kamusal alanlarda, vatandaşların yoğun gelip gittiği alanlarda hijyen temizliğine başladık. Aile sağlık merkezlerinde, eczanelerde, devlet kurumlarında, kamu kurumlarında birçok noktada Kocasinan Belediyesi olarak bu hizmeti verdik vermeye de devam ediyoruz. Artık bizim rutin programımız içerisinde bu farklı farklı alanlarda ki temizlik işleri girmeye başladı. Berberler uzun bir süre kapalı kaldı. Belli aralıklarla berberlerde de hijyen temizliği yapıyoruz vatandaşın sağlığını koruyabilmek için. Bizim hizmet alanımız içerisinde yeni yeni hizmet tarifleri yeni yeni çalışma alanları da ortaya çıktı. Sosyal belediyecilik bizim çok iddialı olduğumuz, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilme noktasında gerek sosyal marketimiz gerek ikinci el marketlerimiz gerekse sosyal hizmet müdürlüğümüzle yönetmiş olduğumuz çalışmalarla vatandaşımıza ulaşabilmek için her alanda çalışıyoruz. Pandem sürecinde bu dönemin özellikleri ile işinden olmuş olabilir, geçici süreyle işsiz kalmış olabilir veya öncesinde gündelik işlerde çalışmış olabilirde. Artık insanlar tedirgin olmaya başladı. Gündelik işlerde dahi çalışanları kabul etmemiş olabilir. Birçok alanda da vatandaşımıza sahip çıkabilmek için yoğunlaştığımız bir dönemdir pandemi süreci. 65 yaş üzeri olanlar bunun gibi birçok alanda da Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç anında vatandaşımızın yanında olabilmek hassasiyeti içerisinde her alanda vatandaşımıza destek olabilmek için projeler geliştirdik. Rutin belediyecilik işlerimizde aksamadı temizlikte yaptık, yol çalışmalarımızı da yaptık, imar çalışmalarımızda devam etti, kentsel dönüşüm çalışmalarımız da devam etti ama önceliklerimiz ve biraz daha hassasiyet gösterdiğimiz işler bu süreçte o dönemin ruhuna uygun yapılması gerekenlerdi. Bazı ihalelerimizde de kalabalık oluşturmama adına bu dönemde yapamadık. Yeni normallere uygun bir şekilde yeni yeni ihalelerimiz yapılıyor. Bu noktada bir miktar zaman ötelenmiş olabilir ama bundan sonrasında da biraz daha hızlı çalışarak o aradaki kayıp zaman dilimi diyebiliriz. O kayıp zaman diliminde inşallah telafi edecek şekilde de hızlı çalışma ile o süreci de aşacağımıza inanıyorum. Kocasinan bölgesinde tabi ki yapılması gereken birçok alanda faaliyetler yapıyoruz. Her bir bölge içerisinde de inşallah daha güzel bir şekilde Kocasinan inşa edebilmek için bu önümüzdeki süreç bu zaman diliminde de telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin 5 yıl içerisinde ürettiği projelerin hepsinde vatandaş memnuniyeti olduğunu dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, "Belediye bütçesinin bir kısmı genel bütçeden gelen kısımdır. Bir kısmı da kendi oluşturmuş olduğumuz öz kaynaklarımızdır. Biz mümkün olduğunca öz kaynaklarımız ile büyümeye, öz kaynaklarımız ile yeni yatırımlar yapmaya öncelik veriyoruz. Bu bizim yönetim tarzımızdaki önceliğimizden. Ülkemizin ekonomik sürecinden bağımsız kendi başımıza şartlarımızı ortaya koyarız diyemeyiz. Dünyadaki ekonomik süreç ister istemez bizim buradaki bu büyümemizi de etkiliyor. Arsa satmaya çıktığımız zaman eğer ki şartlar imkanlar iyiyse arsalarınızı iyi fiyata satarsınız. Şartların olgunlaşmasını ya bekleteceksiniz ya da satacaksınız. Bizim hedeflerimizi tutturabilme noktasında yıl sonunda göreceğiz ki o sermayemizde iyi değerlerde Biz meclisimizde en son kredi talebini 2017 yılında yapmışız. 2017’den bugüne kadar kredi talebinde bulunmamışız. 2020 yılında da kredi talebinde bulunmuşuz o da; 2017’deki kredi talebimizin süre aşımına uğradığı için. Bu talebin mecliste kabul edilmesinden sonra bazı kademelerde onaylanması lazımdır. En son İçişleri Bakanlığına gidecek oralarda onaylanacak ve ardından Kocasinan Belediyesi kredi kullanabilir diyecek. Öneli olan kredi kullanmak değil. Önemli olan bu alınan kredilerin kendi içerisinde dönüyor olabilmesi. Önemli olan bu krediyi vatandaşa hizmet ürettiğiniz zaman o üretilen hizmetin neticesinde vatandaş yapılan işlerden memnun mu değil mi, yoksa yapılan hizmetler boşa mı gitmiş ona bakmak lazımdır. Kocasinan Belediyesinde 5 yıldır üretmiş olduğumuz projelerin hepsinde bir vatandaş memnuniyeti vardır. Yenilerini yapılması noktasında vatandaşın talebi var, böyle bir şeyler karşı karşıyasınız. Bunların hepsini bir anda yapma şansımız yok hem ekonomik olarak hem iş gücü olarak farklı farklı sebeplerden dolayı bir anda yapılamaz ama doğru projelere de vatandaşlarla buluşturmak içinde bir gayretin olması lazım. Bizde takvimler halinde doğru projelere hayata geçirip bir an önce birçok noktada da Kocasinan bölgesi sınırları içerisinde yaşayan hemşerilerimizin bunlara ulaşabilmesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz" diye konuştu.

Cami ile arsa takasını yapan ilk belediyenin kendileri olmadığını kaydeden Ahmet Çolakbayrakdar, "Mecliste bile konuşurken ret oyu veren grup yapılan iş doğru diyor. Yapılan iş maliye hazinesi ile Kocasinan Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü arasında bir takas işlemidir. İlk yapan belediye Kocasinan Belediyesi değildir. Bundan öncesinde de bu ve benzeri takaslar yapıldı. Elimizde cami arsasının tapusu var, bu cami arsasının tapusu elbette ki kamuda olması lazım. Kocasinan Belediyesini tapusunu Milli Emlak Müdürlüğüne veriyoruz doğru olanı yapıyoruz. Karşılığında siz demez misiniz, Kocasinan Belediye Başkanına bu tapuyu veriyorsanız karşılığında da bir şey alalım demez misiniz? İlgili kurumları değerlendirmiş, fiyatlandırmış bunu verdiğimizde de karşılığında da kuşçu bölgesinde bir miktarında da sosyal tesisi olarak Kocasinan Belediyesinin kullanmış olduğu bir arazidir. Orada bir algı oluşturmaya kalkışmak o işi de sanki çok daha böyle büyük bir hale getirmenin kimseye bir faydası yok hele ki şehrimize hiç faydası yok. Şehrin adını burada farlı bir şekilde ön plana çıkarmanın bir faydası yoktur. Şehrimizde yaşayan insanlardan birçok yerde de bu yapılan iş doğru bir iştir, haklı bir iştir ve bu haklı bir işi Kocasinan Belediyesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmıştır" dedi.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Çolakbayrakdar "Ömrümüzden bir Kurban Bayramı daha gidiyor. Bayram dediğimiz ama biraz daha coşku akla gelir. Uzun zamandır göremediğimiz eş, dost, akraba ile bir araya gelme şansıdır. Bu bayramda diyoruz ki mümkün olduğunca görüşmeleri mesafeli bir şekilde yapalım. Hakikaten ah o eski bayramlar diyebileceğimiz bir bayram yaşıyoruz ama en kısa süre içerisinde özlediğimiz bayramlara, bayram tadında bayramlara yaşayabilmek dileği ile bu Cennet Vatanda sağlık huzur içerisinde ezan sesleri ile bu topraklarda nice nice bayramlar yaşamayı bütün hemşerilerimize Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.