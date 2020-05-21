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Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı

Kayseri’de çocuklarının eski kıyafetlerini geri dönüşüm kutusuna atmak isteyen Fatma Etyemez, eşofmanın cebine koyduğu 2 bin lira parayı da dalgınlıkla attı. Etyemez, parasını zabıta ekiplerinin yardımı ile geri aldı.

Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı

Kayseri’de çocuklarının eski kıyafetlerini geri dönüşüm kutusuna atmak isteyen Fatma Etyemez, eşofmanın cebine koyduğu 2 bin lira parayı da dalgınlıkla attı. Etyemez, parasını zabıta ekiplerinin yardımı ile geri aldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:56
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Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Fatma Etyemez, annesinin evine giderken çocuklarının eski eşyalarını da geri dönüşüm kutusuna atmak istedi. Annesine vermek için yanına 2 bin TL alan kadın, paraları oğlunun eşofmanının içine koyduğunu unutarak, geri dönüşüm kutusuna attı. Eve gittikten sonra durumu fark eden kadın ve eşinin belediyeye haber vermesiyle, geri dönüşüm kutusunu açan zabıta ekipleri eşyaların arasından paraları bularak teslim etti.

Paraların bulunması için yardımcı olan herkese teşekkür eden Sinan Etyemez, “Bugün eşim annesine giderken, çocukların eski eşyalarını yol üstünde geri dönüşüme atmak istemiş. O sırada da oruç olmasının da etkisiyle parayı da çocuğun eşofmanına koymuş. Eşofmanla beraber 2 bin lira paranın da hepsini geri dönüşüm kutusuna atmış. Daha önce fark etmedi, sonradan aklına gelmiş. 2-3 saat sonra fark ettik. Daha sonra da belediyeyi arayarak durumu bildirdik. Sağ olsun zabıta ekiplerimiz geldiler ve yarım saat içerisinde hemen kutuyu açtılar paramızı da aldık. Gerekeni herkes yaptı. Yardımcı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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