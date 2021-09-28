Çocukların yüzünü gülümseten proje

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ‘Gülümseyin Çocuklar’ Projesi, çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Gençlik Merkezinde görev alan gençlik liderleri ve genç gönüllüleri, İncesu ilçesine bağlı Garipçe Köyüne giderek burada köy okulunda eğitim gören çocukları ziyaret etti. Çocuklarla sokak oyunları ve yüz boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştiren gönüllüler, çocuklara unutulmayacak bir gün yaşattı.

Etkinliklerin sonunda gençlik liderleri çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.