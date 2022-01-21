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Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu
Kayseri’nin Develi ilçesinde karne alan öğrencilerin sevincine İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ortak oldu.
KAYSERİ 21.01.2022, 11:02
Kayseri’nin Develi ilçesinde karne alan öğrencilerin sevincine İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ortak oldu.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’nin Develi ilçesinde de karne heyecanı yaşadı. Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, ilçeye bağlı Çayırözü mahallesindeki karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.