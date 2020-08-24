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Çocuklar gönüllerince eğlendi
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAYSERİ VE SEYYİD BURHANETTİN GENÇLİK MERKEZLERİ FAALİYETLERİNE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.
KAYSERİ 24.08.2020, 15:11
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen; Doğu Türkistanlı çocuklar hafta sonu yapılan faaliyetle güzel bir gün geçirdi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sokak oyunları, dart, okçuluk, akıl oyunları, geleneksel Türk oyunları gibi bir çok sosyal ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir gün geçiren çocukların yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.
Gençlik Merkezleri, kontrollü sosyal hayat döneminde; maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu tarz etkinliklere buluşmak üzere tüm gençleri Gençlik Merkezlerine bekliyor .
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