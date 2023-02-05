Çocuklar büyükşehir ile ’bilim’ dolu tatil geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi’ndeki Kış Bilim Kampları’nda çocuklar sömestr tatili boyunca bilim dolu vakit geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi’nde bu kış, öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük sosyal yaşam merkezi olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde 4 dönemlik Kış Bilim Kampı tamamlandı. 24-25 Ocak’ta 8-10 yaş arası 1’inci dönem ile başlayan kamp programı, 26-27 Ocak’ta 11-13 yaş arası 2’nci dönem, 31 Ocak-1 Şubat’ta 8-10 yaş arası 3’üncü dönem ve 2-3 Şubat’ta 11-13 yaş arası 4’üncü dönem olarak devam etti. Kayseri Bilim Merkezi’nde çocuklar için Kış Bilim Kampları birbirinden ilgi çekici ve güzel konu başlıkları ile dikkat çekti. Etkinlik programında, Origami Hayvanlar, Mikroskop Atölyesi, Robo Maç, Renkli Deneyler, Kodla Hama ve Elektronik Yapboz gibi konu başlıkları yer aldı. Kış Bilim Kampları’nın dört döneminde, birbirinden keyifli ve eğitici atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kamplarını tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

ÇOCUKLAR BİLİM KAMPLARINI ÇOK SEVDİ

Kayseri Bilim Merkezi’nde gençler ve çocuklar bilimsel bilgileri öğrenirken eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bilim Merkezi’nde çok sayıda arkadaşlık edinen çocuklar, burada birçok şey öğrendiklerini ve yarıyıl tatilini çok keyifli geçirdiklerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm ekibe teşekkür eden öğrenciler, Kış Bilim Kampları’nın 4’üncü dönemi ile birlikte sömestr tatilinde bilim dolu vakit geçirdiler.