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Çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

Kayseri’de bir apartman dairesinin çocuk odasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

KAYSERİ 07.05.2021, 10:54
Çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

Kayseri’de bir apartman dairesinin çocuk odasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Ardıç Sokak Doğan Apartmanı’nın son katındaki dairenin çocuk odasında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden daire sahiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem yangın merdiveni hem de daire içinden alevlere müdahale etti.

Çocuk odasındaki kanepenin tutuştuğu yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yetkililer yangın ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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