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Çoban köpeklerinin eş zamanlı zehirlendiği iddiası

Tomarza İlçesine bağlı Sümengen Yaylasında küçükbaş hayvan otlatan iki kişiye ait toplamda 5 çoban köpeğinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi.

KAYSERİ 08.05.2021, 17:37
Çoban köpeklerinin eş zamanlı zehirlendiği iddiası

Tomarza İlçesine bağlı Sümengen Yaylasında küçükbaş hayvan otlatan iki kişiye ait toplamda 5 çoban köpeğinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Mayıs Cumartesi Günü Mustafa Kural ve Burhan Cebeci’ye ait küçükbaş hayvan sahiplerine ait toplamda 5 çoban köpeği; kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğini iddia eden köpek sahipleri durumu İlçe Jandarma ekiplerine bildirdi. Küçükbaş hayvanları, hem yabani hayvanlardan hem de hırsızlardan koruyan çoban köpeklerinin tamamının zehirlenmesi hayvan sahiplerinde tedirginlik oluşturdu.

Hayvan sahipleri, köpekleri zehirleyenleri kınadıklarını belirtti.
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