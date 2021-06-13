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Çiftçilerin malları Melikgazi’nin desteği ile korunacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel ve kırsal tarım alanlarında üretimi artıracak ve yaygınlaştırmayı sağlamak içinde çalışmalar yaptıklarını bu hizmet içinde meclis kararları alındığını söyledi.

KAYSERİ 13.06.2021, 13:16
Çiftçilerin malları Melikgazi’nin desteği ile korunacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel ve kırsal tarım alanlarında üretimi artıracak ve yaygınlaştırmayı sağlamak içinde çalışmalar yaptıklarını bu hizmet içinde meclis kararları alındığını söyledi.

Tarım alanların sulanması, ekili alanların korunması, üretimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kırsal tarımın kollanması amacı ile tarım alanlarına önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle kırsal alanlarda çiftçi mallarının korunmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Mimarsinan Mahallesindeki tarım alanların bölge halkı için ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Kırsal yaşamı desteklemek amacı ile çalışmalar yapıyoruz. Mimarsinan Mahallesi’nde tarım alanların korunması amacı ile motorize araç ile konteyner kulübe desteği sağlanacaktır. Bölge tarımına ve tarım alanlarına ve ürünlerine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız” dedi.
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