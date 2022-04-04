Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yaz ayı öncesinde ilçede çiçek dikimi yapıldı.

Başta şehitlik olmak üzere Bünyan genelindeki park, bahçe, cami çevreleri, orta refüjler ve yeşil alanlarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yaptı. Farklı türden birçok farklı çiçek dikilerek yapılan çalışmada yaz ayları nedeniyle uzayan çimleri biçme, ilaçlama, sulama çalışmaları devam ederken yabani otların temizliği, ağaçların budaması ve mevsimlik çiçek ekimi işleri de sürdürülüyor. Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirilirken yaz ayları öncesi aileler ve çocuklar için park, bahçe ve yeşil alanların en güzel hale getirileceği belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan çalışmalar da Bünyanlıların takdirini kazanırken, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Yapılan çalışmalarla Bünyan’ımız baharı müjdeler bir görünüm kazandı. Hemşehrilerimizin huzur bulduğu, daha yeşil bir Bünyan için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.