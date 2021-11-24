banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Kayseri’deki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

KAYSERİ 24.11.2021, 11:14
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Kayseri’deki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Çiçekçiler, tüm hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşları beklerken, vatandaşlar da sipariş vererek ya da çiçekçilere giderek öğretmenlere hediye çiçeklerini alıyor. Siparişle okullara çiçek gönderdiklerini söyleyen çiçekçi İsmail Sobacı, “24 Kasım Öğretmeler Günü için hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Teraryum modelleri, saksı çiçeği, kesme buketlik çiçek olmak üzere genel hazırlıklarımız tamam, müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyat olarak her bütçeye uygun çiçeğimiz var. 35-40 TL’den başlıyor, müşterinin isteğine göre üst limitimiz yok. Müşterilerimiz talepleri oluyor. Müşterilerimiz gelerek siparişlerini veriyorlar, arayarak siparişlerini veriyorlar. Buraya gelerek kendileri de alıp götürebiliyorlar. Kendileri nasıl isterlerse biz her şekilde yardımcı oluyoruz. Evlere ve okullara hizmet veriyoruz. Çiçek fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasında özellikle Teraryumlarda 50 TL kadar fark oluştu. Saksı çiçeklerinde çok fazla bir fiyat artışı olmadı, 15-20 TL civarında bir artış meydana geldi. Güllerimizin standart 10 TL olarak tezgahta yerini alıyor. Vatandaşlarımız öğretmenleri mutlu etsinler. Teraryum çeşidimiz bu sene çok fazla o nedenle teraryum tercih edebilirler. Saksı çiçeğini de tercih edebilirler. Vatandaşlarımız aldıkları ürünün kalitesine ve ürünün görünüşüne, şeffaf olmasına çok dikkat etsinler” dedi.

19 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Bener de, “Öğretmenler Günü’nün temposu çiçekçiler 1 hafta önceden başlıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi oluşmaya başladı. Bizim vatandaşlarımız genelde işlerini son dakikaya bırakıyor. Kendilerine son zamana bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimiz kaliteli ve 1. sınıf oluyor. Fiyatlar ister istemez oynama oluyor. Biz elimizden geldiği kadar kur farkını vatandaşımızın her türlü ihtiyacını, en uygun şekliyle karşılamaya çalışıyoruz. Ancak mecburen bazen yurt dışından gelen ürünler oluyor bu ürünlerde istemesek de ufak artışlar olabiliyor. Malzeme artışları oluyor. Biz de esnaf olarak mecburen üzerine eklemek zorunda kalıyoruz. İsteyerek hiçbir zaman fiyat artışı yapmıyoruz. Vatandaşımıza önerimiz; ürünün her zaman kalitelisini alsınlar. Yani her çiçeğin bir vazo ömrü var. Ellerinden geldiği kadar kaliteli ürün ve kaliteli esnafları tercih etsinler” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7