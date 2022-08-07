CHP’ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak:

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP’li değilim, hiç olmadım" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal paylaşım sitesinde; Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılarak partiye geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak ile görüşmesini paylaştı. Ersoy’un "Kayseri’de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP’nin oyunu temelinden bozuldu" paylaşımında konuşan Muhtar Çakmak; "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince ’benim çocuğumun işi yok’ dedim ben de. Onlar da ’biz yardımcı olacağız’ deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde ’Yemekten sonra size rozet takılacak’ denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP’li değilim, hiç olmadım" dedi.

Milletvekili Ersoy ise; "Biz her zaman senin yanında. Telefonumuz 24 saat açık. Bu algıyı yapanlara da cevabını vermek lazım" ifadelerini kullandı.