Son Dakika
Cezalarını tamamladılar
Hes Kablo Kayserispor’da cezalı olan Aaron Lennon ve Dimitrios Kolovetsios cezasını tamamladı.
KAYSERİ 31.12.2020, 14:06
4
Hes Kablo Kayserispor’da cezalı olan Aaron Lennon ve Dimitrios Kolovetsios cezasını tamamladı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da kırmızı kart cezalısı Aaron Lennon ve sarı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios Gençlerbirliği maçında oynamayarak cezalarını çektiler. Ligin 14.haftasında oynanan Konyaspor maçında gördükleri kartlar ile cezalı duruma düşen iki oyuncu Gençlerbirliği maçında cezalarını tamamladılar. Her iki oyuncu ligin 16.haftasında Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyecekler.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü